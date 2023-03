Napoli super ma in secondo piano, Ghoulam ha ragione. Come titolano i giornali dopo la ‘vittoria Scudetto’

Contro l’Atalanta il Napoli ha disputato l’ennesima prestazione Scudetto. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno dominato anche contro la squadra di Gianpiero Gasperini, il quale non ha potuto fare altro che applaudire gli azzurri e il suo nuovo fenomeno: Kvara. Ma, dopo la vittoria, come titolano i principali giornali sportivi?

Al termine della partita di ieri, infatti, sono le dichiarazioni di un ex Napoli, Ghoulam, a porre il problema su questa situazione: “Non mi piace come parliamo del Napoli, non diamo la giusta importanza a cosa stanno facendo“.

“Sono primi a +18 e ne stiamo parlando come se fosse una cosa normale, dobbiamo essere felici. Sta facendo una stagione strepitosa, con un calcio bellissimo. Con i suoi 18 punti di vantaggio ogni vittoria sembra normale, ma non vince da 30 anni. Secondo me dobbiamo goderci questo momento, tutta la magia che porta in campo e con i suoi tifosi“.

E Ghoulam, sembra avere ragione. In occasione della vittoria che sembra aver consegnato al Napoli il suo terzo Scudetto, l’edizione di TuttoSport pone gli azzurri in un angolino sulla destra quasi non visibile. In primo piano, ovviamente, la Juventus. Anche un giornale che di parte non dovrebbe essere, La Gazzetta dello Sport, il Napoli figura in prima pagina, ma non in primo piano dov’è presente l’Inter con il titolo: “L’Inter processa Inzaghi“. Solo il Corriere dello Sport mette in prima pagina gli azzurri e la maglia Kvara.