Napoli surclassato dal Genoa, ricordate le parole di Spalletti? “Non gufo, sempre legato a questa società”

Nell’ultima gara di campionato di Serie A il neopromosso Genoa è stato ad un passo dal fare tre punti contro i campioni d’Italia della SSC Napoli. Già contro la Lazio si erano viste le prime avvisaglie di una squadra non più solida come lo scorso anno con Luciano Spalletti in panchina.

L’ex allenatore del Napoli ed attuale mister della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, non ha goduto della sconfitta della sua ex squadra. La sua reazione è chiara, non tiferà mai contro gli azzurri anche se ora in panchina non c’è più lui.

“Impossibile restituire a questa gente tutto l’amore che mi ha donato. Il prossimo anno guarderò i ragazzi da casa e farò il tifo per loro. Resterò legato a questa società e quando potrò tornerò a vederlo anche dalla tribuna. Ripeto, sarò il primo tifoso degli azzurri”.

Da parte di Luciano Spalletti, quindi, la reazione è chiara. Lui è il primo tifoso del nuovo Napoli di Rudi Garcia e non gufa per la sconfitta.