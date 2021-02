Napoli, svelato il clamoroso retroscena: più di un tentativo per riportare Zapata in squadra

Il calciomercato che non ti aspetti. Il Napoli è stato per lungo tempo sulle tracce di Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta. Una suggestione durata mesi per poi svanire nel giro di pochi giorni almeno a sentire quanto scoperto dai reporter del Corriere dello Sport.

La testata romana nell’edizione di oggi parla proprio del clamoroso retroscena che avrebbe come protagonisti il club di De Laurentiis e l’ex Zapata. Una storia che ha avuto alti e bassi nel corso del tempo e vari corsi e ricorsi storici. Eppure sembrerebbe proprio che il Napoli continui a tenere sott’occhio l’atalantino che, nonostante il fantastico ruolino di marcia a Bergamo sognerebbe ancora di sfondare in squadre più titolate della Dea.

Nel 2013 il Napoli spende 7,5 milioni di euro per strappare la potente punta colombiana agli argentino dell’Estudiantes. Nei successivi due anni, però il bomber ebbe notevoli difficoltà a calarsi nell’ambiente partenopeo mettendo a segno soltanto 15 gol in 53 apparizioni. Iniziò così un triennio di prestiti tra Udine e Genova fino all’approdo alla corte di Gasperini nel luglio 2018. Da quel momento qualcosa è scattato nella testa del roccioso colombiano che lo ha portato ad essere uno tra gli attaccanti più prolifici del nostro campionato.

Eppure qualcosa di Napoli è rimasto nella mente di Zapata. Un debole che, al momento di ridiscutere il proprio contratto con i bergamaschi, avrebbe potuto far protendere le sue scelte verso una rottura per rinsaldare il vecchio legame con gli azzurri.

L’idea di rituffarsi su Zapata avrebbe preso sempre più piede anche nella mente di De Laurentiis che, con l’ennesima follia d’amore, avrebbe proposto al giocatore il clamoroso biglietto di ritorno per il capoluogo campano. Affare saltato, però, per le resistenze della Dea che vedrebbe andar via uno dei suoi migliori realizzatori proprio nel momento meno opportuno. Se ne riparlerà in estate.