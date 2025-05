Napoli, svolta De Bruyne: intesa economica raggiunta, resta solo il nodo familiare

Il Napoli è vicino a un colpo di mercato clamoroso: Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa economica con il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo 30 giugno

L’ostacolo principale, rappresentato dall’ingaggio elevato percepito in Premier League, è stato superato grazie alla volontà delle parti di trovare un accordo sostenibile. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato per oltre un mese per convincere De Bruyne a sposare il progetto azzurro. Il giocatore, desideroso di continuare a competere ai massimi livelli in Europa, ha mostrato interesse per il trasferimento a Napoli, anche grazie al legame con la città dove si è sposato e dove la moglie ha recentemente cercato casa.

Nonostante le offerte provenienti da MLS e Arabia Saudita, De Bruyne sembra orientato a rimanere in Europa. Il Napoli, già qualificato per la prossima Champions League, rappresenta una destinazione ideale per il centrocampista, che potrebbe ritrovare in squadra l’amico e connazionale Romelu Lukaku.

Aspetti da sbrogliare

L’ultimo nodo da sciogliere riguarda aspetti familiari. De Bruyne sta valutando con la sua famiglia la possibilità di trasferirsi a Napoli, una decisione che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il club azzurro spera di chiudere l’affare entro il 10 giugno, data utile per registrare il giocatore nella finestra di mercato estiva.

L’arrivo di De Bruyne sarebbe un segnale forte delle ambizioni del Napoli, che punta a consolidarsi tra le grandi d’Europa. Con l’eventuale partenza di Osimhen e la già avvenuta cessione di Kvaratskhelia, l’acquisto del belga rappresenterebbe un tassello fondamentale per il nuovo corso azzurro. La dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, dimostra così di voler costruire una squadra competitiva, capace di affrontare con successo le sfide future.