Napoli: svolta per Deulofeu

Sembra quasi messo a punto il colpo per il Napoli e Deulofeu potrebbe arrivare in azzurro questa stagione, l’attaccante spagnolo, classe ’94, è attualmente legato all’Udinese ma in trattativa con la società napoletana.

La trattativa è in corso già da qualche settimana ma era in una situazione di stallo viste le pretese dell’Udinese e i dubbi tecnici di Spalletti. Inizialmente, infatti, l’Udinese proponeva un affare complessivo di circa 20 milioni per Deulofeu e Walace ma il Napoli non è intenzionato a spendere queste cifre.

L’indiscrezione adesso arriva da Michele Criscitiello che, ai microfoni di Sportitalia, ha dichiarato che la situazione sembra essersi sbloccata e pare che le due società si stiano accordando per il trasferimento del solo Deulofeu per circa 16 milioni più bonus.