Napoli, taglio al monte ingaggi: De Laurentiis detta le cifre

In casa Napoli, indipendentemente dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, il club dovrà andare incontro a un necessario ridimensionamento. Tale situazione comporterà innanzitutto un netto taglio al monte ingaggi.

Riguardo a tale politica dirigenziale, nelle ultime ore Il Mattino ha provato ad analizzare la situazione in casa Napoli. Secondo il quotidiano italiano, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis ha imposto per la prossima stagione un tetto ingaggi massimo per calciatore di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

In tale direzione andrebbero dunque lette le le operazioni di mercato già avvenute o già programmate in casa Napoli. Tra queste si annoverano, in ordine cronologico, la cessione di Kostas Manolas, quella programmata di Lorenzo Insigne al Toronto, la scadenza naturale di Faouzi Ghoulam e il possibile ritocco a ribasso dell’ingaggio di Dries Mertens.

E così, come ovvia conseguenza, anche i prossimi acquisti del Napoli dovranno rispettare i nuovi parametri. Con ogni probabilità si andrà dunque su profili giovani non ancora molto affermati. Ecco allora che lo scouting partenopeo è chiamato a fare gli straordinari, con in primis la figura di Cristiano Giuntoli, il cui operato è particolarmente sotto osservazione in questo periodo presente e futuro.

In estate alle pendici del Vesuvio potrebbe registrarsi una piccola rivoluzione comportata dal ridimensionamento, e potrebbe anche trattarsi di un bene. I costi di gestione del Napoli sono infatti diventati insostenibili, con una crescita che ormai pare essersi stagnata.