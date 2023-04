Napoli: Tanti estimatori per tre calciatori

Il Napoli sta disputando una grande stagione quest’anno. I partenopei sono vicini a conquistare il terzo scudetto della loro storia ed hanno raggiunto per la prima volta i quarti di finale in UEFA Champions League. Il rimpianto più grande è quello sicuramente di non esser riusciti a battere nel doppio scontro il Milan in Champions, per poi volare in semifinale.

Proprio a causa di questa grande annata, le luci si sono accese sui calciatori azzurri. i maggiori top club europei osservano attentamente i giocatori del Napoli. Non sarà affatto facile per il presidente Aurelio De Laurentiis trattenere i suoi gioielli quest’anno, potrebbe arrivare davvero ricche offerte in Campania. Ci sono alte possibilità che la società partenopea perda prezzi pregiati nella prossima finestra di mercato.

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, si è soffermato sui possibili scenari di mercato del Napoli. Ecco le sue parole: “Vedremo cosa ci regalerà il mercato intorno a chi il Napoli ha ipervalorizzato con le sue prestazioni. E’ presto per dirlo. Non so fino a quando resteranno, ma i ‘gioiellini’ del Napoli sono sulla bocca di tutti, da Victor Osimhen in giù. Da capire come verranno eventualmente sostituiti. C’è interesse per capire dove andrà a pescare il Napoli per rimpiazzare i potenziali partenti“.

Ha poi aggiunto: “Khvicha Kvaratskhelia non ha clausole, quindi per un suo addio se ne parlerà tra oltre un anno, ma giocatori come Piotr Zielinski (scadenza 2024), Victor Osimhen e Kim Min-jae sono sulla bocca di tutti: dopo la stagione che hanno fatto, è normale che attirino estimatori. Chi non ha ancora rinnovato il proprio contratto risulta più sensibile a delle possibili offerte in arrivo da altri paesi, dove i giocatori del Napoli sono stimati per la annata fatta sotto la guida di Spalletti. In estate qualcosa potrebbe muoversi: il rischio c’è”.

In base alle ultime di mercato, il primo a lasciare Napoli potrebbe essere Zielinski. La società azzurra sembra anche aver trovato il suo sostituto che è l’argentino Thiago Almada.