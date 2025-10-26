Napoli, Lorenzo Lucca rischia uno stop di quasi due mesi in Champions: ritornerebbe col Benfica

Lucca rischia due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara di Champions League. L’attaccante azzurro è stato allontanato dall’arbitro per un gesto di stizza rivolto nei suoi confronti. Un episodio che ora potrebbe costargli caro.
Il Napoli attende la decisione della UEFA, che analizzerà il referto arbitrale nelle prossime ore. Secondo le prime indiscrezioni, la sanzione potrebbe essere di due giornate, una punizione pesante che priverà Conte di un attaccante importante.
In caso di conferma, Lucca salterebbe le prossime due sfide europee: contro l’Eintracht Francoforte e contro il Qarabag. Due match cruciali per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale. Per questo motivo, Antonio Conte, già contro l’Inter, è corso ai ripari adattando Neres come falso nove.
Antonio Conte dovrà così rivedere le rotazioni offensive, affidandosi a Neres o McTominay in attacco, in attesa di Hojlund. In casa azzurra resta la speranza che la squalifica venga ridotta, ma l’amarezza per l’episodio è evidente. Uno stop che, se confermato, porterebbe Lucca a rientrare in Champions direttamente a metà dicembre per la partita col Benfica.