Napoli, tegola per De Laurentiis: posti vuoti al Maradona

L’indifferenza è forse peggio di qualsiasi critica. Questo principio non fa eccezione neanche per Aurelio De Laurentiis e il suo Napoli. Il patron è sempre stato oggetto di opinioni contrastanti, diviso tra chi lo elogia e chi lo critica. Da un lato, ha il merito storico di aver vinto lo scudetto; dall’altro, è considerato il principale responsabile della deludente stagione attuale. Insomma, purché se ne parli, ma il presidente dovrà fare i conti con una notizia non proprio positiva.

Sedie vuote al Maradona

Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra, il pubblico napoletano ha sempre dimostrato un forte attaccamento, riempiendo gli spalti del Maradona per sostenere gli azzurri. Tuttavia, in vista della partita contro il Bologna, emerge una notizia preoccupante: numerosi posti rimarranno vuoti, segno del crescente disinteresse nei confronti del Napoli attuale. Fino a poco tempo fa, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli stadi erano gremiti in ogni settore, comprese le curve superiori, solitamente occupate dai tifosi più accaniti.

La delusione dei tifosi napoletani è palpabile, poiché tutti gli obiettivi stagionali sono svaniti e la speranza è che questa annata calcistica si concluda al più presto. La competizione europea della Conference League suscita scarso interesse, mentre l’attenzione è rivolta al termine della stagione per poter guardare al futuro con speranza e ottimismo.