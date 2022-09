Napoli, tempi di recupero incerti per Lozano: “Non ci sono certezze”

Hirving Lozano ha subito un duro colpo durante il match all’Olimpico contro la Lazio. Il calciatore non ha riportato gravi lesioni e si spera che possa sin da subito tornare in campo. Tuttavia, non è così scontato e i tempi di recupero sono ancora incerti. A parlarne la Repubblica.

Tempi di recupero incerti: le condizioni fisiche

Il quotidiano ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del messicano: “Gli esami di ieri mattina alla clinica Pineta Grande hanno fatto tirare un sospiro definitivo di sollievo per Hirving Lozano: nessuna lesione dopo il colpo alla testa subiti all’Olimpico, ma il trauma cranico c’è stato e non ci sono certezze sulla data del ritorno tra i disponibili del messicano, che intanto ha ripreso a lavorare in maniera differenziata”.

I dubbi per il Liverpool

Il report del club parla chiaro: “Lozano ha svolto l’intera sessione in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e campo. Demme terapie e personalizzato in campo”.