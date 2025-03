Napoli, tentativo di doppio colpo dalla Lazio: il retroscena di mercato del Corriere dello Sport

Il Napoli ha provato a rafforzare il proprio attacco nel mercato di gennaio, puntando forte su Mattia Zaccagni della Lazio. Dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, volato al Paris Saint-Germain, il club partenopeo aveva individuato nell’ex Verona uno dei profili ideali per sostituire il georgiano. Tuttavia, il Napoli non si era limitato a sondare il terreno solo per Zaccagni, ma aveva tentato un doppio affondo per assicurarsi un altro talento biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis aveva avanzato una doppia richiesta alla Lazio, manifestando interesse anche per Gustav Isaksen. L’esterno danese, ex Midtjylland, era finito nel mirino degli azzurri come possibile rinforzo per la corsia offensiva. La dirigenza del Napoli, consapevole della necessità di rinnovare il reparto avanzato, aveva sondato più opzioni per garantire al tecnico una squadra competitiva.

Nonostante gli sforzi del club partenopeo, la Lazio ha respinto ogni tentativo di trattativa. A gennaio, infatti, la società biancoceleste ha ricevuto diverse offerte per alcuni dei suoi giocatori chiave, tra cui Nuno Tavares, Valentín Castellanos, Nicolò Rovella e Alessio Romagnoli. Tuttavia, Claudio Lotito ha deciso di non privarsi dei suoi pezzi pregiati in una fase cruciale della stagione.

Anche altri club si sono mossi sul mercato con proposte per i giocatori della Lazio. Dele-Bashiru, ad esempio, è stato sondato dalla Premier League, ma senza che l’operazione andasse a buon fine. L’idea della Lazio è stata quella di rimandare ogni valutazione a giugno, quando i risultati della stagione influenzeranno le scelte di mercato della società.

Il Napoli, dunque, ha visto sfumare il doppio colpo dalla Lazio, ma resta vigile sulle opportunità future. Con la sessione estiva di calciomercato all’orizzonte, non è escluso che De Laurentiis torni alla carica per rinforzare la rosa con nuovi innesti di qualità.