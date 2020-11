Napoli, tentativo in extremis per il rinnovo di Hysaj: decisiva la volontà di Gattuso

Nelle ultime ore il giornale italiano La Repubblica ha scritto riguardo alla situazione contrattuale che lega Elseid Hysaj ed il Napoli. Il terzino albanese è infatti in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. La stessa sorte tra l’altro che potrebbe interessare anche Milik e Maksimovic.

Il Napoli però non vuole perdere Hysaj e sta insistendo per intavolare una trattativa di rinnovo: decisiva a tal proposito è la volontà di Gennaro Gattuso. Il tecnico infatti, dal suo arrivo a Napoli, ha completamente rivalutato il valore dell’albanese, ormai divenuto quasi imprescindibile per gli schemi azzurri.

Abile a giocare sia a destra che a sinistra, Hysaj può considerarsi un titolare di questo Napoli. Il tecnico calabrese farebbe di tutto per trattenerlo in azzurro, anche perché trovare un sostituto nel mercato di riparazione non sarebbe affatto facile.

Ecco allora che nel caso di addio la dirigenza azzurra dovrebbe fare uno sforzo importante sul mercato per portare in quel di Napoli un sostituto affidabile all’altezza di Hysaj. Un’operazione molto difficile che quindi sta spingendo la dirigenza ad una trattativa in extremis per il rinnovo contrattuale.

Le prossime settimane potrebbero essere molto calde in questo senso, con l’agente dell’albanese pronto ad ascoltare tutte le proposte. Più che dal punto di vista economico, Elseid Hysaj vorrebbe ulteriori garanzie riguardo al suo utilizzo ed alla sua importanza in rosa.