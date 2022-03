Napoli, tentazione Januzaj a parametro zero: la situazione

Oltre ai vari progetti di mercato che un club sportivo possa fare, stilando la propria lista degli obiettivi, una dirigenza deve sempre stare attenta a tutte le occasioni che si presentano nella varie sessioni di calciomercato.

Tra queste, in estate, vi sarà Adnan Januzaj. L’ala offensiva belga, che attualmente milita nella Real Sociedad, stuzzica parecchio la fantasia del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Certo, non si tratta di un interesse fortissimo e caldo, ma piuttosto di un’idea concreta da prendere certamente in considerazione.

Come scritto nelle ultime ore dal Corriere dello Sport infatti, a proporre Januzaj al Napoli sembra essere stato proprio l’agente del calciatore stesso, Mino Raiola. Tra il club partenopeo e il manager italiano sembra esserci ora una buona intesa, essendo stati superati alcuni screzi del passato.

E così Januzaj è un nome da tenere in considerazione, soprattutto in vista dell’addio di Lorenzo Insigne. Lo stesso calciatore è stato negli ultimi giorni interrogato sull’eventuale trasferimento al Napoli, durante il ritiro con la sua nazionale belga. Ecco le sue parole.

“Io al Napoli? Non ho parlato con Mertens, sono concentrato sulla Real Sociedad. La gente parla ma non presto attenzione. Conosco la mia situazione, le decisioni che prenderò riguardano me, la mia famiglia e Raiola. Mino è molto esigente, lavoro con lui da un paio di anni e parliamo molto” .