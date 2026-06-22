Napoli, interessato ad un terzino del Genoa: il prezzo della cessione

Il Napoli attualmente è impegnato a rinforzare la fascia destra della squadra. Stando a quanto trapelato, il club azzurro starebbe monitorando attentamente Norton Cuffy, terzino del Genoa.

Gli esperti ritengono che il difensore rosso-blu, classe 2002, avrà ampi margini di crescita. Il prezzo della sua cessione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Si tratta di una somma cospicua, ma rientrante nelle possibilità finanziarie del team partenopeo.

Sarebbe, dunque, un investimento che va ben oltre l’obiettivo di trovare un valido sostituto a Giovanni Di Lorenzo. Secondo le valutazioni della dirigenza, si tratterebbe anche di una grande occasione economica. Se, infatti, Cuffy crescesse come ci si aspetta, il prezzo del suo cartellino aumenterebbe.

Il Napoli sta valutando la convenienza dell’affare; mentre, il Genoa è in attesa di ricevere una proposta ufficiale.

Se Giovanni Manna riuscisse nel suo intento; il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, avrebbe a disposizione un difensore giovane con un profilo diverso da quello del capitano della squadra; utile per i tanti impegni della prossima stagione.