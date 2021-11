Napoli, terzino sinistro cercasi: forte idea Mazraoui dell’Ajax

La completezza della rosa del Napoli non può non passare dall’acquisto di un terzino sinistra. Sull’out mancino della difesa infatti vi è il solo Mario Rui a fare da stakanovista, con Ghoulam che non convince sul piano atletico e della condizione.

Un innesto diviene quindi indispensabile, probabilmente già a gennaio. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è da tempo alla ricerca del profilo giusto da regalare a Luciano Spalletti. Il piano A rimane Reinildo Mandava, che in scadenza di contratto a fine stagione potrebbe essere preso a pochissimo già nella sessione invernale.

Nelle ultime ore però, come riportato da Gazzetta dello Sport, nella lista degli obiettivi del diesse azzurro si è fatto avanti con prepotenza Noussair Mazraoui. Giovane terzino dell’Ajax, anche lui come Mandava è in scadenza nel 2023.

Inoltre la trattativa tra il suo entourage e il club olandese è ben lungi da giungere al lieto fine. Ecco così che il classe 97 marocchino potrebbe essere prelevato dal Napoli già a gennaio versando nelle casse dell’Ajax un piccolo indennizzo.

La stessa idea di trattativa che sarà portata avanti per Mandava dunque. Due piste di mercato low-cost per due giocatori di altissimo livello. Ovviamente però intanto in quel di Napoli Luciano Spalletti è pronto a testare Faouzi Ghoulam, con l’obiettivo di concedergli un’ultima stagione a lieto fine con la maglia azzurra sulle spalle.