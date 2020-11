Napoli, test rapidi al Pascale per il Covid: risposta in meno di due ore

Bellissima notizia quella arrivata dall’ospedale Pascale di Napoli. Secondo quanto emerso potrebbe essere arrivata una positiva svolta nella lotta contro il Coronavirus. Nel complesso ospedaliero napoletano infatti la sperimentazione di nuovi test rapidi per la diagnosi del Covid sta dando ottimi segnali.

Il sistema ideato in quel di Napoli permette di avere la risposta al test in appena 100 minuti. Un tempo d’attesa irrisorio in confronto al ‘classico’ tampone. Ma non è tutto: dopo questo arco di tempo sarà possibile fornire la risposta a ben 6 pazienti nello stesso tempo.

Una svolta, così come la definisce l’illustre professore Paolo Ascierto, che permetterebbe di risolvere due problemi importanti: la lunga attesa nella ricezione della risposta dei test tradizionali e l’intasamento che sempre più spesso si verifica nei vari laboratori.

Secondo quanto sostenuto dal dottore napoletano inoltre, l’utilizzo dei test rapidi potrebbe essere inoltre integrato con successo nel mondo scolastico. Ma come funziona questo innovativo metodo diagnostico?

Il suddetto test rapido permette di verificare la presenza o meno di materiale genetico senza la necessità di estrarlo dal campione post-purificazione ma estraendolo direttamente nella cartuccia durante il processo analitico.

Oltre ai vari vantaggi già descritti, il test rapido è anche una soluzione molto economica, così come sostenuto dal direttore scientifico Gerardo Botti: “In questo modo si abbattono significativamente i tempi e i costi legati alla classica analisi di laboratorio, con un grado di affidabilità in accordo con i principali test molecolari attualmente in commercio”.

Ottime notizie dunque alle quali ovviamente seguiranno importanti aggiornamenti. A conferma della bontà dei risultati finora ottenuti vi è l’adozione dei test rapidi da parte del Canada come unico strumento di diagnosi nella lotta al Coronavirus.