Napoli, testa al Torino e mercato di gennaio: Conte blinda Raspadori

Il Napoli si prepara per la sfida di campionato contro il Torino, un impegno cruciale per continuare la corsa in vetta alla classifica. Antonio Conte, consapevole delle insidie rappresentate dalla squadra granata, ha invitato i suoi a mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi.

Raspadori nei piani di Conte

Parallelamente, il club guarda al mercato invernale per rinforzare ulteriormente la rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Conte ha espresso chiaramente la sua intenzione di non lasciar partire giocatori importanti come Giacomo Raspadori. Il tecnico ha ribadito il valore dell’attaccante, sottolineando che la priorità è consolidare la competitività della squadra.

Conte, parlando di Raspadori, ha dichiarato che non c’è spazio per cessioni avventate: il suo obiettivo è rafforzare il Napoli, come già dimostrato in estate con le conferme di Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

Nonostante la mancanza di impegni europei, che limita il minutaggio a disposizione di alcuni giocatori, l’allenatore si è detto soddisfatto di Raspadori e determinato a valorizzarlo.

Oltre alle conferme in rosa, il Napoli sarebbe attivo sul mercato per aggiungere un difensore a gennaio, con l’obiettivo di aumentare le opzioni disponibili e affrontare la seconda parte della stagione con ancora più solidità.