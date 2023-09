Napoli, tifosi chiedono l’esonero di Garcia e l’ingaggio di Antonio Conte

Il feeling tra l’allenatore Rudi Garcia e i tifosi del Napoli non è mai scattato. Il mister azzurro ha ereditato una squadra campione d’Italia e le sue idee ancora non sono state recepite dai giocatori, i quali, in alcuni momenti, si trovano spaesati in campo. Uno stile di gioco che, per il momento, non ha dato risultati.

I tifosi azzurri puntano già il dito contro l’allenatore, chiedendo al presidente Aurelio De Laurentiis di prendere provvedimenti urgenti e mandare via l’ex allenatore della Roma in luogo di un altro mister attualmente senza squadra: Antonio Conte.

I tifosi azzurri, sul web, hanno iniziano ad inondare di messaggi la società con il nome dell’ex Juventus: “Antonio Conte è l’unico che può risollevare questa squadra“, “Gioca diversamente ma almeno ci assicurerà il quarto posto”, “Subito #Garciaout, la squadra è inguardabile, prendiamo Conte”, sono alcuni dei messaggi.

Commenti che non lasciano indifferenti, anche perché sono passate appena quattro giornate.