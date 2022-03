Napoli, tifosi contro Spalletti: “Con Insigne e Zielinski abbiamo giocato in nove”

La partita persa contro il Milan non è andata giù ai tifosi del Napoli, i quali continuano a rimproverare alla squadra il fatto di non essere decisivi nelle partite che contano per la vittoria del campionato.

Dopo la sconfitta sul web si sono scatenati alcuni tifosi partenopei, i quali hanno anche puntato il dito contro l’allenatore Luciano Spalletti, il quale, a loro detta, non ha schierato la miglior squadra dal primo minuto.

“Perché si ostina a far giocare ancora Insigne?“, “Con Insigne e Zielinski abbiamo giocato in nove uomini“, “Pioli ha surclassato Spalletti, lezione di calcio“, sono alcuni dei commenti che circolano sul web.

Al termine della gara Spalletti ha quasi confermato quanto detto dai tifosi: “Posso dire che da parte mia se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell’essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere“.

Ancora una volta il Napoli ha dimostrato di non essere pronto per lo Scudetto, una squadra forse ancora troppo acerba per certi risultati.