Napoli, tifosi contro Spalletti: “È lui il responsabile della sconfitta”

La SSC Napoli è uscita sconfitta dallo stadio Diego Armando Maradona contro una Cremonese ultima in classifica nel campionato di Serie A. Gli azzurri non sono riusciti a battere la squadra di Ballardini, la quale affronterà la Roma ai quarti di finale.

I tifosi azzurri non hanno preso molto bene la sconfitta e sul web sono iniziati primi commenti: “Il responsabile è solo uno: Luciano Spalletti”, “Lobotka non è un rigorista e va perdonato per quello che ci regala in campo. Spalletti ha sbagliato tutto”.

I commenti sono quasi a senso unico ed attribuiscono la colpa della disfatta all’allenatore del Napoli.