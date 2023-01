Napoli, tifosi juventini furiosi per il gesto Edo De Laurentiis: “Mai visto Agnelli fare una cosa del genere”

Contro la Juventus, il Napoli ha conquistato tre punti fondamentali per la lotta Scudetto. Grazie alla vittoria contro i bianconeri e il pareggio del Milan a Lecce, gli azzurri hanno aumentato il divario rispetto alla seconda in classifica, portandosi a nove punti di distanza.

La vittoria non è stata ben accolta da parte dei tifosi delle altre squadre, le quali vedono sempre meno la speranza di portare a casa il tricolore.

Da Torino, in particolare, i tifosi non hanno accettato alcuni dei gesti visti durante la partita contro gli azzurri. Il primo quello dell’allenatore Luciano Spalletti, il quale si è diretto in modo ‘ironico’ per stringere la mano al collega Allegri, il secondo il gesto di Edo De Laurentiis, il quale ha mostrato la mano con un cinque davanti alle telecamere, ovvero i gol subiti dai bianconeri.

I tifosi bianconeri, infatti, dopo la goleada subita, si sarebbero aspettati gesti di rispetto nei loro confronti: “Si vede che il Napoli non è ancora abituato a vincere“, “Gesto poco elegante, quando si vince bisogna aver rispetto degli avversari“, “Avete mai visto Agnelli fare una cosa del genere? Eppure di Scudetti ne abbiamo vinti…“, scrivono alcuni dei tifosi sul web.

In ogni caso, il gesto del figlio del patron De Laurentiis non è sembrato così grave. I tifosi bianconeri, però, non l’hanno accettato volentieri.