Napoli, tifosi perplessi su ritorno Rafa Benitez: preferirebbero Mazzarri come traghettatore

In casa Napoli è tempo di pensare al futuro. Le prossime partite saranno decisive per Rino Gattuso, il quale si gioca la panchina e il possibile rinnovo nella prossima settimana. Tutto dipenderà, infatti, dalle prossime 2/3 partite.

Aurelio De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già contattato diversi allenatori per capire una loro eventuale disponibilità.

Tra questi vi è anche Rafa Benitez, il quale avrebbe chiesto al presidente azzurro qualche giorno per pensarci su. Nelle ultime ore, infatti, l’ex azzurro si è liberato dal Dalilan e adesso è libero.

I tifosi, comunque, non sono molto felici circa un possibile ritorno di Benitez, seppur come traghettatore fino a fine stagione.

Da come si apprende sul web, infatti, i tifosi partenopei preferirebbero un altro mister, un ex Napoli che ha portato il Napoli a grandi livelli: Walter Mazzarri. Come Benitez anche Mazzarri è senza squadra e accetterebbe volentieri un ritorno a Napoli anche per soli sei mesi.