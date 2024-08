Napoli, tifosi rivali dubbiosi sull’investimento Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è ufficialmente il nuovo attaccante della SSC Napoli. Il bomber del Chelsea arriva in azzurro a titolo definitivo per una cifra di circa 30 milioni di euro, che, con bonus e rivendita futura, potrebbe arrivare a toccare anche i 45 milioni. Un affare importante per gli azzurri, con Antonio Conte che ha voluto fortemente l’attaccante belga.

Il bomber rappresenta un grande investimento, un calciatore capace di assicurare tanti gol alla squadra azzurra. Sul web, però, sono iniziati diversi sfottò dalle altre tifoserie rivali del Napoli: Juventus, Inter, Milan e Lazio in primis.

Questi ultimi, infatti, considerano Lukaku un calciatore finito, un attaccante che difficilmente farà la differenza come Osimhen. Sui social, alcuni tifosi hanno deciso di prendere in giro la tifoseria partenopea postando le immagini del sosia di Lukaku. Il trend è nato nel 2021 da un TikToker Somalo che in un video sbagliò a pronunciare il nome dell’attaccante belga.

ROMELU LUKAKU, UN BOMBER DI SICURO AFFIDAMENTO. OLTRE 300 GOL NELLA SUA CARRIERA DA CALCIATORE PROFESSIONISTA. CON LA ROMA 21 LE RETI MESSE A SEGNO IN 47 PARTITE

Le ultime stagioni di Lukaku sicuramente non sono state esaltanti come con Conte ai tempi dell’Inter. Nonostante ciò, nelle sue ultime due stagioni in Italia, ventuno sono le reti messe a segno con la Roma e diciassette con l’Inter. Antonio Conte crede fortemente in Lukaku e potrebbe essere la grande sorpresa nell’anno della rinascita.