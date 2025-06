Napoli, titolari e riserve allo stesso livello: quest’anno nessuno avrà il posto assicurato

Con il ritorno in UEFA Champions League e i milioni derivanti dalle cessioni di Kvara ed Osimhen, la SSC Napoli ha deciso di investire e fare investimenti importanti per accontentare l’allenatore Antonio Conte.

A differenza dello scorso anno, in questa stagione nessuno avrà il posto assicurato, con le riserve presenti in panchina che dovranno avere lo stesso potenziale dei titolari. Molti calciatori che era sicuri del posto, ora dovranno sudare ancora di più per convincere Antonio Conte.

È il caso, ad esempio, di Alex Meret che dovrà sicuramente vedersela con un nuovo portiere, così come per Romelu Lukaku e Frank Zambo Anguissa. Con l’arrivo di De Bruyne, in particolare, a centrocampo si alza il livello della competizione con Antonio Conte che davvero ha l’imbarazzo della scelta.

Stessa cosa per Matteo Politano che, con il ritorno di Neres a destra, dovrà aumentare ancora i giri del motore e migliorare in zona gol. Anche in difesa, con l’arrivo di un nuovo centrale, Conte dovrà scegliere in ogni partita.