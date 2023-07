Napoli, TMW annuncia: “Si chiude il colpo Faraoni, le cifre e i dettagli dell’accordo”

Il Napoli sta lavorando per chiudere in queste ore l’accordo per il trasferimento di Faraoni in azzurro. È il portale Tuttomercatoweb.com ad annunciare come la trattativa sia ormai definita con il calciatore che si trasferirà in Campania per circa 3 milioni di euro. Al terzino un triennale importante da circa 3 milioni di euro a stagione con opzione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai trovato l’accordo con il terzino e capitano del Verona, Davide Faraoni, il quale, all’età di 31 anni, ha voglia di regalarsi l’occasione di puntare alla vittoria dello Scudetto e partecipare alla UEFA Champions League.