Napoli, formazione contro il Torino: chi Conte lascerà in panchina?

Alisson Santos è stato uno dei recenti acquisti del Napoli. L’attaccante, nel giro di poco tempo, ha mostrato le sue capacità, conquistando il cuore dei tifosi.

Nella sua partita d’esordio nel club partenopeo, contro l’Atalanta, è riuscito a mettere in difficoltà ì difensori della squadra nemica.

Molte testate giornalistiche, in vista nell’imminente scontro contro il Verona, hanno ipotizzato la formazione del Napoli. E altrettante hanno inserito, tra gli 11 in campo, il calciatore brasiliano.

Il quotidiano, invece, “TuttoSport” si è rivelato controcorrente. La rivista sportiva, infatti, ritiene che Santos resterà in panchina. Perché? Secondo la gazzetta, il giocatore in prestito negli scorsi match avrebbe sofferto molto. A dir il vero, non è stato così. Anzi, il ventitreenne è stato uno dei migliori in campo.

Non resta che aspettare. Fin ora, Alisson ha giocato contro il Como l’ultima mezz’ora. Durante la partita di Coppa Italia, l’attaccante ha anche tirato uno dei rigori. Tuttavia, la vera svolta, c’è stata contro la Roma.