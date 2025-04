Napoli-Torino, le probabili formazioni: novità in difesa, Conte prepara il 4-4-2

Contro il Torino sarà nuova emergenza per Antonio Conte, con suo Napoli che dovrà fare a meno di due pedine fondamentali in vista della testa a testa contro l’Inter di Simone Inzaghi. Mancheranno, infatti, due titolarissimi: David Neres e Alessandro Buongiorno, con quest’ultimo ha ormai smaltito l’infortunio.

A scrivere della prossima partita degli azzurri l’edizione di Repubblica: “[…] i 50 mila tifosi attesi allo stadio Maradona possono sperare che il tecnico leccese trovi l’antidoto giusto all’ennesima emergenza con il Torino (Buongiorno non ha ancora recuperato e rischia di saltare il match). L’ex ct sta facendo i miracoli per non farsi beffare dalla coperta corta: in difesa e in attacco. Senza di lui il sogno scudetto sarebbe sfumato da un pezzo”.

NAPOLI-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE CHE ANTONIO CONTE SCHIERARA’ IN CAMPO IN VISTA DELL’EMERGENZA DOVUTA ALL’INDISPONIBILITA’ DI BUONGIORNO E NERES

Conte sembra intenzionato a schierare un 4-4-2 con Meret in porta, Rrhamani-Olivera come difensori centrali e Spinazzola-Di Lorenzo sulle fasce. A centrocampo, invece, spazio a Politano-McTominay come esterni e Anguissa-Lobotka a centrocampo. In attacco, invece, la coppia Raspadori-Lukaku.

Antonio Conte, quindi, a differenza della partita contro il Monza, sembra intenzionato a far partire solo panchina Rafa Marin e far giocare titolare, invece, Olivera.