Napoli-Torino: le probabili formazioni

Nell’ottava giornata di campionato il Napoli del mister Luciano Spalletti ospiterà in casa il Torino di Ivan Juric. Il calcio di inizio è previsto per sabato 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri al rientro dalla sosta sono pronti a ripartire con il piede giusto per non interrompere la scia di vittorie che hanno portato a casa finora. Il Napoli, infatti, è reduce da ben cinque vittorie totalizzate nelle ultime settimane tra campionato e Champions League.

Per quanto riguarda gli infortunati, non ci sono ancora buone notizie per Victor Osimhen che non sarà presente domani e potrebbe tornare in campo nella prossima di campionato mentre Matteo Politano potrebbe essere presente nella prossima in Europa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

Considerata l’assenza di Osimhen, è aperta la sfida per il ruolo di centravanti per cui sono in ballottaggio Simeone e Raspadori. L’ex Verona sembra essere leggermente favorito per indossare la maglia dal primo minuto ma entrambi i calciatori stanno ottenendo ottimi risultati e la sensazione è che l’allenamento di oggi sarà decisivo per la scelta finale.