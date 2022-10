Napoli-Torino: l’undici di Spalletti

Nell’ottava giornata di campionato il Napoli del mister Luciano Spalletti ospiterà in casa il Torino di Ivan Juric. Il calcio di inizio è previsto per oggi 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Gli azzurri al rientro dalla sosta sono pronti a ripartire con il piede giusto per non interrompere la scia di vittorie che hanno portato a casa finora. Il Napoli, infatti, è reduce da ben cinque vittorie totalizzate nelle ultime settimane tra campionato e Champions League.

Per quanto riguarda gli infortunati, non ci sono ancora buone notizie per Victor Osimhen che non sarà presente ma potrebbe tornare in campo nella prossima di campionato mentre Matteo Politano ha recuperato in tempi record e sarà disponibile.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.