Scambio di portieri possibile tra Napoli e Torino

In casa Napoli, continua a tenere banco la questione legata al portiere e al rinnovo di Alex Meret. Per il portiere ex Spal il futuro è ancora un rebus, così come lo è quello di un altro portiere di serie A, ovvero Vanja Milinkovic-Savic.

Vista la situazione di oggi, sia Napoli che Torino potrebbero dover acquistare un nuovo portiere durante il prossimo calciomercato. In questo movimento di portieri potrebbe rientrare anche Elia Caprile, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Cagliari.

Il club sardo vanta un diritto di riscatto per Caprile, un riscatto da 8 milioni di euro che però verrà attivato solo in caso di permanenza in serie A. Dovesse restare a Napoli, Caprile potrebbe essere usato in uno scambio proprio col Torino.

Al Napoli piace Milinkovic-Savic, al Torino piace Caprile, per cui, scrive Tuttosport, questo scambio accontenterebbe tutti. Il portiere serbo andrebbe al Napoli, mentre l’attuale numero 1 del Cagliari andrebbe al Torino. Questo sarà ovviamente possibile solo se il club sardo non eserciterà il riscatto per Caprile.