lunedì, Ottobre 20, 2025
Napoli, i due motivi della sconfitta contro il Torino

Francesca Panico
Fonte Flickr

Il Napoli sabato ha perso contro il Torino. Il giornale “Il Corriere della Sera” ha compiuto un’analisi dettagliata delle difficoltà che la squadra di Conte sta riscontrando dagli inizi di campionato.

L’articolo inizia con le seguenti parole:”La squadra fa fatica, sia perché propone un calcio diverso dalla scorsa stagione ma anche per l’infermeria piena, ed è fin troppo evidente che il rodaggio dei nuovi arrivati non è ancora completato.

Il Napoli sconfitto a Torino ha mostrato le stesse incertezze che si erano intraviste, più o meno diffusamente, in altre partite.

La squadra di Conte non ha ancora trovato il miglior abito tattico, fra emergenze ed errori. Costruisce e attacca stabilmente nella metà campo avversaria, ma segna poco e subisce il contropiede. Problema mascherato in molti casi dalla prodezza del singolo e dalle intuizioni di Conte.

La pecca col Torino è stata l’inefficienza dell’attacco, il possesso palla diventa bello e basta se non dà risultati. Champions, Inter e necessità di non perdere terreno: va trovata una soluzione. “

Napoli, vicina la prima cessione per gennaio. Lang ora può restare, Neres in dubbio
