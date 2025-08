Napoli, torna di moda il nome di Garnacho: fuori dai piani dello United e prezzo in discesa per il talento argentino

Alejandro Garnacho, talentuoso esterno argentino classe 2004, è tornato ad essere un nome caldo per il calciomercato del Napoli. Dopo un primo sondaggio nelle scorse settimane, il club azzurro sta valutando con attenzione la possibilità di portare l’attaccante del Manchester United all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, la trattativa si preannuncia non semplice

Il profilo di Garnacho piace per le sue caratteristiche: velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo, qualità che lo renderebbero ideale per il nuovo progetto tecnico del Napoli. Il club partenopeo, infatti, è alla ricerca di esterni offensivi in grado di garantire imprevedibilità e profondità al gioco. Il suo valore al momento, è compreso tra i 40 e 45 milioni di euro.

Nonostante l’interesse concreto, il nodo principale resta la volontà del giocatore, che sembrerebbe intenzionato a restare in Premier League. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore sarebbe entrato in scena anche il Chelsea, che avrebbe già mosso i primi passi per intavolare un possibile accordo con il calciatore. Tuttavia, il calciatore potrebbe riaprire le porte al Napoli desideroso di creare una squadra ad alto livello.

Il Napoli, dal canto suo, resta vigile, pronto ad approfittare di eventuali aperture. Ma al momento la sensazione è che l’argentino possa rimanere nel campionato inglese, rendendo la pista azzurra particolarmente complicata. La dirigenza napoletana continua dunque a lavorare sotto traccia, consapevole che il mercato può offrire occasioni improvvise. Garnacho resta un sogno difficile, ma non ancora del tutto tramontato.