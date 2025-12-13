Napoli, torna di moda il nome di Wesley Gassova? L’ex Corinthians per rinforzare il reparto offensivo

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento e, tra grandi nomi e trattative di rilievo, non si esclude un colpo a sorpresa per il reparto offensivo. Il club partenopeo potrebbe valutare l’idea di puntare su una scommessa per l’attacco: si tratta di Wesley Gassova, giovane talento brasiliano classe 2005 attualmente in Arabia ed ex Corinthians.

Il nome di Gassova non è nuovo dalle parti di Castel Volturno: il calciatore era stato già seguito dal Napoli nella scorsa stagione, prima che la trattativa si arenasse per motivi legati al costo del cartellino e alla valutazione complessiva del giocatore. Adesso, però, con la nuova dirigenza guidata da Giovanni Manna, il suo profilo potrebbe tornare nuovamente sotto osservazione.

Wesley Gassova è un esterno offensivo di piede sinistro che ama partire da destra per accentrarsi. Cresciuto nel vivaio del Corinthians, ha collezionato già diverse presenze nella Serie A brasiliana, mettendo in mostra dribbling, velocità e buona tecnica individuale. Nonostante la giovane età, ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche il Bologna.

Il Napoli, da parte sua, potrebbe decidere di inserirsi nella corsa al calciatore come opportunità di mercato low-cost, da far crescere gradualmente in rosa oppure valutando un prestito con diritto di riscatto.