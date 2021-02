Napoli, torna il sereno tra Gattuso e De Laurentiis: addio a fine stagione non così scontato

Secondo quanto scritto da Tuttosport nelle ultime ore, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso potrebbe avere risvolti inaspettati, considerati quasi impossibili fino a qualche giorno fa. L’ultimo periodo in casa Napoli è stato infatti caratterizzato da momenti difficili, in campo e fuori.

Se in campo la squadra azzurra perdeva punti sanguinosi in partite tutt’altro che difficili, fuori dal rettangolo di gioco si consumava la battaglia a suon di dichiarazioni e mosse dirigenziali tra Gennaro Gattuso, i suoi detrattori ed Aurelio De Laurentiis.

Al tecnico calabrese infatti non è andato affatto giù il comportamento del proprio presidente, il quale aveva preallarmato alcuni allenatori per l’eventuale cambio di panchina a stagione in corso. A ciò era da aggiungere il malcontento per delle dichiarazioni fatte da una parte di stampa napoletana, che avrebbero attaccato Gattuso su faccende personali.

Poi la svolta, il Deus Ex Machina che potrebbe aver ribaltato le sorti della stagione del Napoli e di Gennaro Gattuso: la vittoria sulla Juventus. Nella settimana precedente al match, Aurelio De Laurentiis è stato sempre vicinissimo alla squadra ed all’allenatore, fino a qualche minuto prima del fischio d’inizio dell’incontro.

Al triplice fischio poi, allenatore, presidente e calciatori si sono ritrovati tutti a festeggiare la vittoria nello spogliatoio. Un grande segnale di compattezza ritrovata e di un sereno che forse sta per tornare in casa Napoli.

Il cambio di allenatore a stagione in corso sembra ormai scongiurato del tutto, anche perché Gattuso ha dimostrato di avere le redini dello spogliatoio saldamente in mano. L’ipotesi di Tuttosport è che addirittura, a questo punto, non è poi così scontata la separazione tra le parti a fine stagione.