Napoli, tra ADL e Gattuso rapporto non più idilliaco: mister ferito da una domanda del presidente?

Le ultime prestazioni della squadra di Rino Gattuso sono state sotto la media e i risultati parlano chiaro. Nonostante le brutte sconfitte, però, gli azzurri sono ancora in corsa per tutti i trofei con la zona Champions ancora vicina.

Aurelio De Laurentiis, però, si sta interrogando circa il futuro del suo allenatore. Secondo le ultime indiscrezioni, nelle scorse ore ci sarebbe stata anche una chiamata del presidente al suo allenatore.

De Laurentiis avrebbe confermato a Rino Gattuso la fiducia per le prossime partite ma avrebbe fatto qualche domanda che ha ferito l’attuale allenatore.

Quella che ha meno gradito è stata circa il modulo utilizzato in questa stagione, il 4-2-3-1. De Laurentiis, infatti, avrebbe chiesto il motivo di tale decisione e perché non preferire il 4-3-3 che in passato ha dato tante soddisfazioni, soprattutto con Maurizio Sarri. Inoltre il presidente non riconosce più la sua squadra con un calcio poco offensivo e molto attendista.

Nonostante la fiducia il rapporto tra i due non sembra essere più idilliaco ed è quindi difficile pensare ad un rinnovo contrattuale che è presente sulla scrivania del presidente ormai da diverse settimane.