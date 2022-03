Napoli tra conferme e adii in difesa, occhio al mercato

Juan Jesus dovrebbe esser confermato dal Napoli, Tuanzebe sembra pronto all’addio. Si osservano Bednarek e Salisu in difesa

L’avventura di Axel Tuanzebe al Napoli sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il difensore di proprietà del Manchester United è fermo ormai da tempo ai box, a causa di una lombalgia. Negli ultimi allenamenti si è visto per lui lavoro differenziato, ma il Napoli non sembra interessato a puntare su di lui. Sono soltanto due le partite le partite giocate con i partenopei per il difensore inglese, che a fine stagione sembrerebbe poter tornare alla base.

Discorso differente per Juan Jesus, che sembrerebbe essersi guadagnato la conferma in azzurro. Il difensore brasiliano è protagonista di una buona stagione, tanto da stupire tutto l’ambiente e non solo. L’ex Roma sembra maturato sotto la gestione di Spalletti, tanto da meritarsi la permanenza anche per l’anno prossimo.

Tra mercato e addii

Se Juan Jesus è sicuro del suo posto, come detto Tuanzebe andrà via. Oltre all’inglese a fare i bagagli potrebbe essere Koulibaly. Il Napoli, nelle ultime settimane, ha sondato vari profili. Negli ultimi giorni sono spuntate le caricature di due difensori del Southampton. Mohamed Salifu e Jan Bednarek sembrano interessare ai partenopei, che potrebbero costruire la futura difesa su di loro.

Il ghanese è un difensore eclettico che sa stare a centro, ma anche a sinistra. Per il polacco si parla invece di una buona esperienza a livello internazionale e nei confini inglesi. Ha 148 presenze con il Southampton, mentre sfiora le 40 con la nazionale polacca. Entrambi i giocatori sono giovani, con Salifu che ha 23 anni e Bednarek che viaggia verso i 26.