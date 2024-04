Napoli, tra Conte e Italiano potrebbe spuntarla Francesco Calzona: ma ad una condizione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra avere le idee chiare sul prossimo allenatore. Antonio Conte rappresenta il piano A, Vincenzo Italiano il piano B e Francesco Calzona il piano C, ovvero qualificazione alla prossima Champions League.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela come la permanenza di Calzona non è da sottovalutare, soprattutto nel caso in cui il mister riesca a qualificarsi alla prossima competizione europea: “L’ombra di Antonio Conte, l’allenatore che ha la media punti più alta nella storia della Serie A (2,26 a partita in 6 stagioni da fenomeno), fuori dai giochi ormai da tre stagioni, aleggia un po’ ovunque: da Torino, dove tornerebbe da ex, alla Capitale, fino a Napoli”.

CONFERMA FRANCESCO CALZONA ALLA SSC NAPOLI: DIPENDE TUTTO DALLA QUALIFICAZIONE ALLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

“Anche sul golfo il nome dell’ex ct fa dei giri immensi e poi ritorna, spesso, nei pensieri di De Laurentiis. Che si è affidato a Calzona dopo gli esoneri di Garcia e Mazzarri: il commissario tecnico della Slovacchia ha un accordo fino alla fine stagione ma se portasse gli azzurri in Champions con una clamorosa rimonta potrebbe anche cambiare il suo destino”.

“E la Fiorentina? Italiano ha le valigie pronte, e interessa al Napoli”, conclude il noto quotidiano sportivo.