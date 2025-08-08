venerdì, Agosto 8, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, tra fine agosto e gennaio potrebbe arrivare anche il terzo attaccante...
Calciomercato

Napoli, tra fine agosto e gennaio potrebbe arrivare anche il terzo attaccante centrale?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
De Laurentiis, Presidente del Napoli
Fonte foto: Di Gino pilotino - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65618643

Il nome di Dusan Vlahovic torna a rimbalzare nelle voci di mercato legate al Napoli. L’attaccante serbo, attualmente in attesa di definire il proprio futuro, potrebbe diventare una pista concreta per il club azzurro nelle battute finali di questa sessione estiva o, in alternativa, nella finestra invernale di gennaio.

Il Napoli sta costruendo una rosa profonda e competitiva per affrontare al meglio campionato e coppe, e tra le opzioni studiate dalla dirigenza ci sarebbe proprio l’innesto di un centravanti di spessore internazionale. Al momento, la coppia Lukaku–Lucca dovrebbe garantire il peso offensivo centrale, ma non è escluso che, qualora il rendimento non dovesse convincere pienamente, si possa intervenire con un colpo di prestigio.

L’idea di Vlahovic sarebbe legata soprattutto a un prestito, formula che permetterebbe al club di Aurelio De Laurentiis di contenere l’impatto economico dell’operazione. L’eventuale trattativa resterebbe complessa, vista la valutazione elevata del cartellino e l’ingaggio del giocatore, ma la situazione potrebbe sbloccarsi se l’attaccante non dovesse trovare una destinazione gradita entro fine mercato.

Per il tecnico Antonio Conte, l’arrivo di Vlahovic come terzo attaccante centrale rappresenterebbe un lusso in grado di garantire alternative di altissimo livello in ogni competizione. Una suggestione, al momento, ma che nelle prossime settimane – o mesi – potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta.

Articolo precedente
Napoli, negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare anche un terzo portiere di esperienza?
Articolo successivo
Napoli, il nuovo centrocampista potrebbe costare fino a 20 milioni di euro
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode