Napoli, tra fine agosto e gennaio potrebbe arrivare anche il terzo attaccante centrale?

Il nome di Dusan Vlahovic torna a rimbalzare nelle voci di mercato legate al Napoli. L’attaccante serbo, attualmente in attesa di definire il proprio futuro, potrebbe diventare una pista concreta per il club azzurro nelle battute finali di questa sessione estiva o, in alternativa, nella finestra invernale di gennaio.

Il Napoli sta costruendo una rosa profonda e competitiva per affrontare al meglio campionato e coppe, e tra le opzioni studiate dalla dirigenza ci sarebbe proprio l’innesto di un centravanti di spessore internazionale. Al momento, la coppia Lukaku–Lucca dovrebbe garantire il peso offensivo centrale, ma non è escluso che, qualora il rendimento non dovesse convincere pienamente, si possa intervenire con un colpo di prestigio.

L’idea di Vlahovic sarebbe legata soprattutto a un prestito, formula che permetterebbe al club di Aurelio De Laurentiis di contenere l’impatto economico dell’operazione. L’eventuale trattativa resterebbe complessa, vista la valutazione elevata del cartellino e l’ingaggio del giocatore, ma la situazione potrebbe sbloccarsi se l’attaccante non dovesse trovare una destinazione gradita entro fine mercato.

Per il tecnico Antonio Conte, l’arrivo di Vlahovic come terzo attaccante centrale rappresenterebbe un lusso in grado di garantire alternative di altissimo livello in ogni competizione. Una suggestione, al momento, ma che nelle prossime settimane – o mesi – potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta.