Tra Juve ed Inter potrebbe spuntarla il Napoli per Lukaku: ADL già lo voleva nel 2019. Follia PSG per Osimhen

Romelu Lukaku al Napoli, una trattativa che potrebbe sbloccarsi in caso di addio di Victor Osimhen. Dopo il prestito all’Inter, l’attaccante è ritornato in Inghilterra e difficilmente ritornerà in nerazzurro. Nelle ultime ore sul belga si è fiondata anche la Juventus, ma Cristiano Giuntoli ha intenzione di spendere massimo 25 milioni di euro a fronte della richiesta di 45 milioni.

Proprio il Napoli potrebbe rappresentare la destinazione a sorpresa. Dopo l’addio, ormai annunciato di Mbappè, infatti, il PSG è pronto ad aumentare l’offerta per Osimhen e potrebbe anche arrivare a 160 milioni di euro. Una cifra molto vicina alle richieste economiche di Aurelio De Laurentiis, il quale non è ancora riuscito a trovare, e difficilmente lo troverà, un accordo con il nigeriano. Osimhen, infatti, richiede un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione mentre il Napoli si è fermato a 7.

In caso di addio di Osimhen, quindi, il sostituto potrebbe essere Romelu Lukaku, un nome che spesso è stato accostato al Napoli e che nel 2019 De Laurentiis provò ad acquistare. Queste, all’epoca, le sue dichiarazioni: “Le voci su Lukaku? Sono molto amico del suo agente, Pastorello. A volte lo sveglio, quindi l’ho chiamato e gli ho detto: “Lukaku andrebbe bene per il Napoli?”. Gli ho chiesto se andasse alla Juve, abbiamo parlato in questi termini. Le cose vanno così, gli agenti fanno sapere che c’è stata un richiesta, questo anche per provare a smuovere terze parti. Ecco perché avanzo una proposta: apriamo il mercato il giorno dopo la fine dei campionati e chiudiamolo all’inizio di luglio“.

Con 40-45 milioni, quindi, il Napoli potrebbe portare a casa un attaccante di tutto rispetto che in carriera ha segnato 280 reti in tutte le competizioni. Un ruolo decisivo potrebbe arrivare da un ex Napoli, Dries Mertens, il quale è un grande amico dell’attaccante con cui condivide anche la Nazionale.