Napoli, tra Nunez e Lucca la spunta Moise Kean? Antonio Conte ha sempre apprezzato il bomber italiano

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole regalare ad Antonio Conte dei grandi acquisti. Dopo aver perfezionato i colpi Marianucci, De Bruyne e Lang, il club partenopeo è ora interessato a rinforzare il reparto offensivo del campo, acquistando un nuovo attaccante centrale.

Due sono i nomi in cima alla lista di Manna in queste settimane: Nunez e Lucca. Per nessuno dei due, però, è stato trovato un accordo e la sorpresa per la SSC Napoli potrebbe essere dietro l’angolo.

NAPOLI, MOISE KEAN IL COLPO A SORPRESA PER L’ATTACCO DI ANTONIO CONTE? CON 52 MILIONI DI EURO (VALORE DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA), IL CLUB PARTENOPEO PUO’ ACQUISTARE LIL BOMBER ITALIANO

Secondo le ultime indiscrezioni, come rivelato da diverse testate e SportMediaset.it, il Napoli avrebbe messo nel mirino anche l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Antonio Conte, infatti, è sempre stato un grande sostenitore del bomber della Nazionale italiana sul quale, attualmente, è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro: “Colpo di scena nell’intrigo di mercato che sta coinvolgendo Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina che da oggi fino al 15 luglio potrà essere ceduto dal club viola a fronte di una clausola da 52 milioni di euro”.

“Nella corsa al bomber della Nazionale, si è inserito anche il Napoli: merito di Antonio Conte e del direttore sportivo partenopeo Manna, che apprezza Kean sin dai tempi della Juventus. Un nuovo nome quindi, dopo quelli di Lucca e Nunez che restano caldi ma potrebbero essere stati superati nella lista dei desideri dell’allenatore pugliese”.