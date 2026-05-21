Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi azzurri. In queste settimane si stanno facendo con insistenza i nomi di Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota anche una pista totalmente diversa e a sorpresa. Sul tavolo del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe esserci anche il profilo di Thiago Motta.

L’ex centrocampista italo-brasiliano sarebbe da tempo molto apprezzato dal patron azzurro. Da calciatore ha praticamente vinto tutto tra Barcellona, Inter e Paris Saint-Germain, costruendosi un’immagine internazionale che ha sempre affascinato De Laurentiis. Anche per questo il suo nome non sarebbe mai uscito realmente dai radar del club partenopeo.

Thiago Motta rappresenterebbe una scelta differente rispetto ai nomi più esperti e tradizionali accostati al Napoli. Il suo calcio offensivo, moderno e basato sul possesso palla potrebbe aprire ad una vera rivoluzione tecnica della rosa azzurra. Inoltre il tecnico avrebbe una forte voglia di rilancio dopo l’ultima parentesi non semplice vissuta alla Juventus.

Al momento non ci sarebbero ancora decisioni ufficiali, anche perché tutto dipenderà dal confronto finale tra Conte e De Laurentiis previsto dopo l’ultima partita stagionale. Tuttavia il nome di Thiago Motta starebbe crescendo rapidamente nelle valutazioni interne del club e potrebbe diventare il vero colpo di scena delle prossime settimane.