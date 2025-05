Napoli tra sogni di mercato e cambi in panchina: De Bruyne nel mirino, Allegri pronto al sorpasso su Conte

Il Napoli si prepara a un’estate rovente, tra ambiziosi obiettivi di mercato e possibili rivoluzioni in panchina. Mentre la squadra è in corsa per il quarto Scudetto della sua storia, la dirigenza guarda al futuro con l’intento di consolidare la propria posizione tra le grandi d’Europa

Il nome che infiamma i cuori dei tifosi partenopei è quello di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City il 30 giugno 2025, è al centro delle attenzioni del club azzurro. Nonostante le offerte provenienti dalla MLS, in particolare dai Chicago Fire, e dalla Saudi Pro League, De Bruyne sembra preferire una destinazione europea di alto livello. Napoli, con la qualificazione alla prossima Champions League già in tasca, rappresenta una meta allettante. Inoltre, la presenza in squadra del connazionale Romelu Lukaku e la possibilità di essere allenato da Antonio Conte potrebbero giocare un ruolo decisivo nella scelta del belga.

Altri obiettivi di mercato: Jonathan David e Sudakov

Oltre a De Bruyne, il Napoli ha messo gli occhi su altri due talenti di livello internazionale. Jonathan David, attaccante del Lille, è considerato il sostituto ideale di Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray. Il giovane canadese ha già avviato i primi contatti con la dirigenza partenopea. L’altro nome caldo è quello di Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, che potrebbe arricchire ulteriormente la mediana azzurra .

Panchina in bilico: Conte verso l’addio, Allegri pronto a subentrare

Nonostante i successi ottenuti, il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è tutt’altro che certo. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbero raffreddati, e l’ipotesi di un ritorno alla Juventus per il tecnico leccese prende sempre più corpo . In questo scenario, Massimiliano Allegri emerge come il principale candidato a guidare gli azzurri nella prossima stagione. L’ex allenatore della Juventus avrebbe già dato la sua disponibilità a firmare un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Il Napoli si trova di fronte ad un bivio cruciale per il proprio futuro. La possibilità di ingaggiare un fuoriclasse come De Bruyne e di rafforzare ulteriormente la rosa con innesti di qualità testimonia la volontà del club di competere ai massimi livelli. Tuttavia, la situazione legata alla panchina potrebbe influenzare significativamente le strategie di mercato. La prossima estate si preannuncia decisiva per le ambizioni partenopee.