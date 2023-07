Napoli, Traorè per il dopo Lozano ma la richiesta d’ingaggio è troppo elevato

Il Napoli è da tempo ormai che tiene sott’occhio la situazione di Hirving Lozano che potrebbe lasciare la maglia azzurra a breve. In vista della possibile partenza, quindi, gli scout azzurri hanno qualche profilo in osservazione. L’erede del Chucky potrebbe essere Adama Traoré, centrocampista del Wolverhampton, che nonostante il pressing per il rinnovo, sembrerebbe alla ricerca di nuove esperienze.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, però, l’esterno sembra chiedere ben 5 milioni di euro di ingaggio. Decisamente troppi per il presidente De Laurentiis che ha fatto sapere di potersi spingere fino ad un massimo di 3 milioni. Per questo motivo il Napoli potrebbe guardare altrove.