Napoli, Traorè sostituto dopo pochi minuti contro la Roma: la sua reazione

Hamed Traorè è stato protagonista di una breve ma intensa apparizione durante la partita contro la Roma, durata soli 18 minuti. Dopo essere subentrato nel secondo tempo, il centrocampista è stato a sorpresa sostituito dal tecnico del Napoli, che ha preferito dare spazio a Ostigard.

Traorè, ex Sassuolo, si era appena sistemato a centrocampo quando il Napoli è passato in vantaggio all’84’. Tuttavia, la sua partita è stata interrotta prematuramente quando è stato richiamato in panchina all’88’, mentre si trovava ancora sul campo in occasione di un corner battuto dalla Roma.

Traorè non l’ha presa bene

La sostituzione non è stata dovuta a un infortunio, piuttosto a una decisione tattica del tecnico. Traorè sembrava inizialmente sorpreso dal cambio e ha mostrato il suo disappunto. Ha fatto gesti di disapprovazione e ha chiesto spiegazioni a Calzona prima di dirigere verso gli spogliatoi senza aspettare la fine della partita.