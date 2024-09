Napoli, trasferta a Torino vietata, anzi no: la delusione di De Laurentiis

Dopo gli scontri avvenuti la scorsa settimana tra le tifoserie del Napoli e del Cagliari, il giudice sportivo aveva inizialmente deciso di vietare ai tifosi azzurri di assistere alla gara di oggi contro la Juventus. La partita, che da sempre rappresenta una delle rivalità più accese del campionato italiano, si giocherà a Torino alle ore 18:00, ma inizialmente sembrava che i tifosi partenopei dovessero rimanere a casa e che all’Allianz Stadium potessero accedere i soli tifosi bianconeri.

Il provvedimento, arrivato a seguito di episodi di violenza della settimana scorsa tra le tifoserie durante la partita Cagliari-Napoli, aveva destato numerose polemiche. La decisione di vietare la trasferta, oltre che tardiva, è stata interpretata da molti come una misura punitiva troppo severa, che colpiva anche i tifosi pacifici. Tuttavia, dopo un’attenta revisione, il giudice sportivo ha revocato il divieto, consentendo nuovamente ai tifosi del Napoli di assistere alla sfida contro la Juventus, pur mantenendo in vigore misure di sicurezza rafforzate.

Non solo la questione della trasferta ha sollevato polemiche, ma anche la multa inflitta alla società del Napoli, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis. La multa di ben 30mila euro è stata comminata per il mancato controllo dei propri tifosi durante gli scontri. De Laurentiis ha espresso la sua profonda delusione per la situazione, criticando aspramente il comportamento di alcuni facinorosi che danneggiano l’immagine della squadra e del tifo azzurro.

Secondo quanto riportato dall’edizione di ieri de La Repubblica, Aurelio De Laurentis si è detto amareggiato soprattutto per la percezione negativa che queste vicende creano attorno alla società. Non è la prima volta che il Napoli si trova coinvolto in questioni di ordine pubblico, ma De Laurentiis spera che episodi simili non si ripetano in futuro.

Nel frattempo, la squadra di Antonio Conte dovrà concentrarsi sul campo, lasciando alle spalle le polemiche e puntando a dare il massimo nella sfida di Torino contro la Juventus, una partita sempre molto sentita dai tifosi e che consentirebbe al Napoli di centrare la quarta vittoria consecutiva e di riprendersi il primato della Serie A.