Napoli: trattativa in chiusura per Raspadori

E’ ancora in corso la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per il trasferimento di Raspadori in azzurro. De Laurentiis ha ottenuto il sì dell’attaccante già nelle scorse settimane ma il suo entourage non ha mai avuto intenzione di fare pressing sulla società per il trasferimento.

Nei giorni scorsi c’è stato l’incontro tra le due società per trattare sul cartellino e sembra ci fosse un gap di circa 9 milioni da colmare. L’idea della dirigenza Napoletana era quella di tentare la strada della contropartita tecnica ma è stata prontamente bocciata dal Sassuolo.

Le ultime indiscrezioni sulla questione arrivano ai microfoni di Sky Sport dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio secondo cui in giornata potrebbe esserci l’incontro decisivo tra i due club in vista della conclusione dell’operazione che potrebbe chiudersi a 33-35 milioni più bonus.