Napoli, trattativa in stallo per il rinnovo di Kvaratskhelia: il nodo è la clausola rescissoria

Il rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia è uno dei temi più discussi in casa Napoli, ma un accordo sembra ancora lontano. La divergenza principale riguarda le cifre richieste dagli agenti del giocatore, ritenute dal club non in linea con le proprie aspettative.

La clausola

Gli agenti di Kvaratskhelia hanno proposto l’inserimento di una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, una cifra che il Napoli considera troppo bassa.

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la partita con il Milan, il direttore sportivo Manna ha incontrato l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, per discutere un’offerta che prevede un prolungamento fino al 2029.

Tuttavia, l’inserimento della clausola e le cifre richieste restano punti critici che impediscono, per ora, la fumata bianca.

“Il giorno dopo il Milan, il ds Manna si fermò a chiacchierare del rinnovo del contratto di Kvaratskhelia con il suo agente Mamuka Jugeli: offerta prestigiosa fino al 2029, domanda anche di più; una distanza non ancora colmata, la richiesta del giocatore d’inserire una clausola rescissoria da 80 milioni che non ha trovato riscontri e una trattativa da concludere in attesa di risposta”, si legge sul quotidiano.