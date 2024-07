Napoli, trattativa Osimhen verso la conclusione con stipendio da 14 milioni. Fabrizio Romano: “Desideroso di unirsi al PSG”

“Il Paris Saint-Germain sta avanzando nelle trattative con il campo di Victor Osimhen e il suo interesse si sta concretizzando. Victor Osimhen, desideroso di unirsi al PSG e aperto al trasferimento se riescono a concordare un accordo compenso con il Napoli. Sarebbe molto in cima alla lista del PSG, se un attaccante centrale se ne andasse”, scrive su X l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Conferme arrivano anche dall’edizione odierna de Il Mattino, la quale sottolinea come la trattativa sia ormai verso la conclusione, con l’agente Calenda che punta a chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore. La SSC Napoli andrebbe ad incassare meno della clausola rescissoria e comunque superiore ai 100 milioni di euro.

VICTOR OSIMHEN NUOVO ATTACCANTE DEL PSG, L’ESPERTO NICOLO’ SCHIRA RIVELA LE CIFRE CHE IL BOMBER PERCEPIRA’ CON LA MAGLIA DEL CLUB FRANCESE: CONTRATTO DA 14 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE

“Trattative in corso per Victor Osimhen al PSG dal Napoli. Il Paris ha un accordo di principio con l’attaccante per un contratto fino al 2029 (€ 14 milioni/anno). Osimhen ha rifiutato nei giorni scorsi anche una ricca offerta dell’Al Ahli, perché la sua priorità è restare in Europa”, scrive su X Nicolò Schira.