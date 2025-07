Napoli, trattativa per Milinkovic-Savic in stallo: già pronto il piano B!

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un secondo portiere affidabile da affiancare ad Alex Meret nella prossima stagione. La trattativa con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic sembra essere ancora in una fase interlocutoria, e per questo la dirigenza azzurra ha iniziato a valutare delle alternative concrete nel caso in cui non si riuscisse a chiudere positivamente l’affare con il club granata.

Tra i profili monitorati dal club partenopeo è emerso nelle ultime ore quello di Zion Suzuki, giovane portiere giapponese in forza al Parma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe presentato un tentativo serio per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore, autore di una stagione positiva in Serie B culminata con la promozione in Serie A della squadra emiliana.

La risposta del Parma, tuttavia, è stata chiara e decisa: il club ducale non ha alcuna intenzione di privarsi di Suzuki, considerato uno degli elementi chiave per affrontare la prossima stagione nel massimo campionato. Il portiere giapponese, classe 2002, ha mostrato personalità e qualità che hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma la società gialloblu vuole puntare ancora su di lui.

Non solo: anche lo stesso Suzuki avrebbe espresso il desiderio di restare almeno un altro anno al Parma, preferendo la continuità e la possibilità di giocarsi le sue carte da titolare in Serie A, piuttosto che un ruolo da comprimario dietro Meret. Una scelta che denota maturità e volontà di crescita graduale.

Il Napoli, dunque, dovrà guardare altrove. La ricerca di un vice-Meret prosegue, ma con l’obiettivo ben chiaro di trovare un profilo di livello, affidabile e pronto a farsi trovare pronto. Suzuki, almeno per ora, non sarà l’uomo giusto per Conte.