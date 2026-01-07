Napoli, ultime trattative: i nomi dei possibili nuovi acquisti

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è attualmente impegnato con diverse trattative, aperte su più fronti. In questo calciomercato invernale, la SSC Napoli di ADL è estremamente vincolata. Dovrà, infatti, fare acquisti con saldo zero: non potrà spendere più di quanto riuscirà ad incassare.

Nel corso del programma “Speciale 90’ Minuto”, Ciro Venerato ha chiarito il quadro delle negoziazioni di cui il club partenopeo è protagonista. Le parole del giornalista della “Rai”: ”Lorenzo Lucca, centravanti in forza agli azzurri, non è convinto di andare via, ha chiesto tempo. Tramite il suo agente ha fatto sapere al Napoli che intende capire bene il suo futuro, non sembra entusiasta di andare in prestito“.

Ha aggiunto:”C’è stato un colloquio con il Nottingham Forest, che ha chiamato Manna. In questo colloquio, Manna ha chiesto al Nottingham Ndoye, ex Bologna, ‘Siete disposti a darlo se mettiamo dentro Lucca?’, No secco del Nottingham.

Quindi, questo conferma che il Napoli, l’esterno, lo sta cercando, perché lo stesso Napoli si è informato anche su Chiesa e su Laurienté“.

Ha, poi, concluso:”Visto che il Napoli deve fare un mercato a saldo a zero, qualcuno deve andar via. L’indiziato numero uno resta Lang e restano sempre quei colloqui con i turchi del Galatasaray. Intanto, è stato proposto Ferguson della Roma al Napoli”.